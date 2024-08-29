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В Йемене из-за наводнений погибли 16 человек

В Йемене из-за наводнений погибли 16 человек В йеменской провинции Эль-Махвит, подконтрольной мятежному движению хуситов "Ансар Аллах", в результате наводнений и схода селей погибли 16 человек, более 20 числятся пропавшими без вести.
Другие страны
29 августа 2024 г. 23:22
В Йемене из-за наводнений погибли 16 человек

В йеменской провинции Эль-Махвит, подконтрольной мятежному движению хуситов "Ансар Аллах", в результате наводнений и схода селей погибли 16 человек, более 20 числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на представителя местных властей.

"29 августа силы гражданской обороны обнаружили 16 тел погибших в районе Малхан, где накануне произошел сход селей. Пропавшими без вести в настоящее время числятся 22 человека," - говорится в сообщении.

Стихийное бедствие, вызванное сильным ливнями, привело к масштабным разрушениям в провинции Эль-Махвит и соседней провинции Ходейда, которая также находится под контролем хуситов.

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