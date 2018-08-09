В Йемене число жертв атаки на автобус увеличилось до 50 человек

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Число погибших мирных жителей в йеменском городе Саада увеличилось до 50 человек, 77 получили ранения

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении Международного комитета Красного Креста (МККК) в Twitter.

Ранее МККК сообщил, что по меньшей мере 29 детей в возрасте до 15 лет погибли, 30 детей пострадали при обстреле автобуса в йеменском городе Саада. В то же время подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на принадлежащее повстанцам министерство здравоохранения в Сане сообщил, что число погибших в результате ударов по автобусу, перевозившему детей в городе Саада, увеличилось до 47 человек, 77 человек получили ранения.

"Число жертв атаки сегодня утром в Йемене достигло 50 человек, 77 пострадали. Из них 30 погибших и 48 раненых прибыли в больницу Эт-Талх, которую мы поддерживаем. Большинство жертв были детьми. Ни один ребенок не должен платить цену войны, которую разжигают взрослые", — говорится в заявлении.