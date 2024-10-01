В Израиле заявили о незначительном числе пострадавших при иранских ракетных ударах

Лишь несколько человек получили ранения во время иранского ракетного удара по территории Израиля.

Лишь несколько человек получили ранения во время иранского ракетного удара по территории Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Армию Израиля.

По данным агентства, представитель Армии обороны Израиля пояснил, что число пострадавших – очень незначительное.

Со своей стороны, служба скорой помощи Тель-Авива сообщила, что лишь два человека получили легкие ранения от осколков ракет. Еще несколько человек получили травмы, когда бежали к бомбоубежищам.

Ранее израильские СМИ сообщили о гибели палестинца на Западном берегу Иордана во время иранского ракетного удара по территории Израиля..

Отметим, что 1 октября Иран осуществил массированную ракетную атаку на Израиль. В связи с этим Ирак, Иордания и Ливан закрыли свое воздушное пространство.