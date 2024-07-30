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В Израиле заявили, что "Хезболлах" "заплатит большую цену" за удар по Голанам

В Израиле заявили, что "Хезболлах" "заплатит большую цену" за удар по Голанам Израиль заставит движение "Хезболлах" понести ответственность за приписываемый ему удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 детей.
Другие страны
30 июля 2024 г. 00:56
В Израиле заявили, что Хезболлах заплатит большую цену за удар по Голанам

Израиль заставит движение "Хезболлах" понести ответственность за приписываемый ему удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 детей.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Министр Галант отметил, что нанесенный в субботу 27 июля удар является серьезной эскалацией и что иранский сателлит "Хезболлах" понесет за это ответственность. Министр Галант говорил о решимости израильских оборонных структур восстановить безопасность на северных границах Израиля и взыскать с "Хезболлах" высокую цену", - сообщила пресс-служба израильского военного ведомства.

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