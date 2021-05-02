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В Израиле завершили опознание 45 погибших в давке на горе Мерон

В Израиле завершили опознание 45 погибших в давке на горе Мерон Опознание тел 45 погибших в ночь на пятницу в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон завершено.
Другие страны
2 мая 2021 г. 14:28
В Израиле завершили опознание 45 погибших в давке на горе Мерон

Опознание тел 45 погибших в ночь на пятницу в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон завершено.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения еврейского государства.

"Опознание 45 жертв катастрофы на горе Мерон завершено в Национальном институте судебной медицины в Абу-Кабире", - говорится в заявлении. Среди погибших - шесть граждан США и двое канадцев, сообщает газета The Jerusalem Post.

2 мая в Израиле объявлено днем национального траура в связи с трагедией на горе Мерон. "Приспущены государственные флаги над общественными зданиями, базами Армии обороны Израиля и представительствами Израиля за границей", - сообщила канцелярия премьера еврейского государства.

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