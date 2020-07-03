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В Израиле выявили более тысячи новых случаев коронавируса

В Израиле выявили более тысячи новых случаев коронавируса Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 1 026 за сутки и достигло к вечеру четверга 27 047, еще два пациента скончались, число жертв достигло 324.
Другие страны
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3 июля 2020 г. 01:38
В Израиле выявили более тысячи новых случаев коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 1 026 за сутки и достигло к вечеру четверга 27 047, еще два пациента скончались, число жертв достигло 324.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения.

По информации минздрава, сейчас в Израиле коронавирусом болеют 9 176 человек, 65 пациентов в тяжелом состоянии, из них 25 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 547 пациентов выздоровели.

Отметим, что в четверг вечером из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19 кабинет министров принял решение о возвращении ограничений на массовые собрания. В барах, ночных клубах и залах торжеств не может находиться единовременно более 50 человек, число людей в закрытых помещениях, в том числе в домах и синагогах, не может превышать 20.

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