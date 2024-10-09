В Израиле в результате нападения с ножом пострадали шесть человек

По меньшей мере шесть человек получили ранения, двое из них серьезные, в результате нападения неизвестного с ножом сегодня на улицах израильского города Хадера.

По меньшей мере шесть человек получили ранения, двое из них серьезные, в результате нападения неизвестного с ножом сегодня на улицах израильского города Хадера.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильскую полицию.

"Террорист нейтрализован", - говорится в заявлении полиции.

В нем отмечается, что неизвестный совершил нападения в четырех отдельных местах города.

Полиция пока не предоставила других подробностей, но опубликовала короткое видео задержания предполагаемого нападавшего.

По информации медицинских работников, из шести человек, доставленных в больницу, по крайней мере двое находятся в тяжелом состоянии.