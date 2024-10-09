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В Израиле в результате нападения с ножом пострадали шесть человек

В Израиле в результате нападения с ножом пострадали шесть человек По меньшей мере шесть человек получили ранения, двое из них серьезные, в результате нападения неизвестного с ножом сегодня на улицах израильского города Хадера.
Другие страны
9 октября 2024 г. 14:47
В Израиле в результате нападения с ножом пострадали шесть человек

По меньшей мере шесть человек получили ранения, двое из них серьезные, в результате нападения неизвестного с ножом сегодня на улицах израильского города Хадера.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильскую полицию.

"Террорист нейтрализован", - говорится в заявлении полиции.
В нем отмечается, что неизвестный совершил нападения в четырех отдельных местах города.
Полиция пока не предоставила других подробностей, но опубликовала короткое видео задержания предполагаемого нападавшего.
По информации медицинских работников, из шести человек, доставленных в больницу, по крайней мере двое находятся в тяжелом состоянии.
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