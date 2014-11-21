В Израиле предотвращено покушение на главу МИД страны

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Спецслужбы Израиля заявили о предотвращении покушения на министра иностранных дел Авигдора Либермана. Об этом сообщает Report со ссылкой на Agence France-Presse.

Сотрудники службы безопасности арестовали нескольких членов движения ХАМАС, готовивших убийство Либермана. Подозреваемые собирали информацию о передвижениях кортежа министра по территории Западного берега реки Иордан в направлении поселения Текоа, где проживает Либерман.

Отмечается, что предполагаемые заговорщики планировали приобрести гранатомет, чтобы обстрелять автомобиль главы МИД. Им были предъявлены обвинения в сговоре с целью умышленного убийства и торговле оружием.