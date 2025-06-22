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В Израиле пострадали 16 человек после обстрела со стороны Ирана

В Израиле пострадали 16 человек после обстрела со стороны Ирана По меньшей мере 11 человек получили ранения в Израиле в результате обстрела со стороны Ирана.
Другие страны
22 июня 2025 г. 10:03
В Израиле пострадали 16 человек после обстрела со стороны Ирана

По меньшей мере 16 человек получили ранения в Израиле в результате обстрела со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает израильская национальная служба скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

"Врачи и парамедики оказали медицинскую помощь и доставили в больницы 16 пострадавших", - говорится в заявлении.

По ее информации, состояние одного из пострадавших оценивается как средней степени тяжести, он получил осколочные ранения.

09:44

По меньшей мере 11 человек получили ранения в Израиле в результате обстрела со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает израильская национальная служба скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

"Медики оказали медицинскую помощь и доставили в больницы 11 пострадавших", - говорится в заявлении.

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