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В Израиле отменяют большую часть ограничений по коронавирусу

В Израиле отменяют большую часть ограничений по коронавирусу Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн в воскресенье сообщил, что большая часть ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса, будет снята с 1 июня.
Другие страны
24 мая 2021 г. 07:58
В Израиле отменяют большую часть ограничений по коронавирусу

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн в воскресенье сообщил, что большая часть ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса, будет снята с 1 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявление министра приводит газета The Times of Israel.

"Израиль возвращается к нормальной жизни", - заявил Эдельштейн. Он отметил, что с 1 июня больше не будет необходимо иметь при себе зеленые паспорта вакцинации, а также будут отменены ограничения на число людей, которые могут вместе находиться в закрытом помещении и на улице.

Глава Минздрава уточнил, что требование носить маски в помещении будет действовать еще как минимум две недели, ограничения по поездкам за рубеж также остаются в силе.

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