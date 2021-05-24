В Израиле отменяют большую часть ограничений по коронавирусу

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн в воскресенье сообщил, что большая часть ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса, будет снята с 1 июня.

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн в воскресенье сообщил, что большая часть ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса, будет снята с 1 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявление министра приводит газета The Times of Israel.

"Израиль возвращается к нормальной жизни", - заявил Эдельштейн. Он отметил, что с 1 июня больше не будет необходимо иметь при себе зеленые паспорта вакцинации, а также будут отменены ограничения на число людей, которые могут вместе находиться в закрытом помещении и на улице.

Глава Минздрава уточнил, что требование носить маски в помещении будет действовать еще как минимум две недели, ограничения по поездкам за рубеж также остаются в силе.