В Израиле назвали причины отмены голосования о признании так называемого "геноцида" армян

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Израильский парламентарий Тамар Зандберг сообщила, что сняла с голосования предложение о признании так называемого "геноцида" армянского народа в связи с отсутствием поддержки со стороны правящей коалиции. Как сообщает Report, обсуждение инициативы на пленарном заседании Кнессета должно было состояться во вторник, и теперь отложено на неопределенный срок. "Несмотря на обещания и проволочки, несмотря на то, что выборы в Турции уже пройдены, правительство и коалиция отказываются признавать "армянский геноцид" (кавычки наши - ред.). Поэтому с тяжелым сердцем я вынуждена отменить голосование", — написала лидер левой партии "Мерец" в социальных сетях.

Надежды преодолеть многолетнюю оппозицию правительства у сторонников инициативы возникли на фоне резкого обострения израильско-турецких отношений со взаимной высылкой послов и генеральных консулов. Причиной дипломатического кризиса стало возмущение, которое вызвала в Анкаре гибель десятков палестинцев в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа.