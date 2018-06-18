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    В Израиле арестован экс-министр за шпионаж в пользу Ирана

    © The Times of Israel

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Бывший депутат Кнессета и экс-министра энергетики и инфраструктур Гонен Сегев арестован по подозрению в шпионаже для иранской разведки.

    Как передает Report со ссылкой на Jerusalem Post, об этом говорится в сообщении Агентства внутренней безопасности Израиля (Шин-Бет).

    15 июня в окружную прокуратуру Иерусалима было подано обвинительное заключение против бывшего министра, который был арестован по подозрению в совершении правонарушений путем оказания помощи врагу в военное время и шпионаже против Израиля и предоставления разведданных врагу. 

    Расследование Шин-Бет и полиции установило, что Г.Сегев был завербован иранскими спецслужбами в ходе поездки в Нигерию в посольстве Ирана в 2012 году. Он также обвинен в передаче шифрованных сообщений иранским посредникам и встречах с ними в различных отелях и квартирах по миру.

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