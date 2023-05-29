О нас

В Италии затонула туристическая лодка, есть погибшие

В Италии затонула туристическая лодка, есть погибшие На севере Италии, между городами Сесто-Календе и Арона затонула туристическая лодка с более чем 20 пассажирами на борту.
Другие страны
29 мая 2023 г. 08:48
В Италии затонула туристическая лодка, есть погибшие

На севере Италии, между городами Сесто-Календе и Арона затонула туристическая лодка с более чем 20 пассажирами на борту.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ВВС.

По его информации, судно перевозило 25 человек, праздновавших день рождения. Водный транспорт затонул из-за сильного ветра, все находившиеся на борту оказались в воде, однако многим удалось самостоятельно доплыть до берега, еще несколько человек спасли другие лодки.

Инцидент произошел из-за плохой погоды, сообщил президент Ломбардии Аттилио Фонтана.

Сообщается, что погибли по меньшей мере два человека, еще двое считаются пропавшими без вести. Как отмечает пожарная служба Италии, их поиск продолжается, к работам привлечены спасатели, вертолеты и санитарная авиация.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tourist boat sinks on Lake Maggiore, with two dead and two missing 
Версия на азербайджанском языке İtaliyada turist qayığı batıb, ölənlər var

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
Президент Ильхам Алиев направил турецкому лидеру поздравительное письмо
29 мая 2023 г. 00:05
Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ
Это победа не только Турции, но и Азербайджана и всего тюркского мира - МНЕНИЕ
28 мая 2023 г. 23:14
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах
28 мая 2023 г. 21:48
Президент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов
28 мая 2023 г. 21:09
Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын
ФотоПрезидент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын
28 мая 2023 г. 16:38
Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях
Президент Азербайджана: делимитация границ должна происходить на наших условиях
28 мая 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев обратился к армянам из Лачына: книга Миацума закрыта!
Президент Ильхам Алиев обратился к армянам из Лачына: книга "Миацума" закрыта!
28 мая 2023 г. 15:31
Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских чиновников в Карабахе
Президент Азербайджана пояснил, в каких случаях могут быть послабления для армянских "чиновников" в Карабахе
28 мая 2023 г. 15:28
Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын, и большего счастья быть не может
Президент: мы встречаемся с вами в городе Лачын, и большего счастья быть не может
28 мая 2023 г. 14:52
Президент Азербайджана: погранично-пропускной пункт на границе должен стать уроком для армян в Карабахе
Президент Азербайджана: погранично-пропускной пункт на границе должен стать уроком для армян в Карабахе
28 мая 2023 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi