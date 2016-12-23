В Италии застрелен мужчина, подозреваемый в совершении теракта в Берлине

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Милана застрелила мужчину, подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сообщению La Repubblica, перестрелка произошла в ночь на 23 декабря вблизи железнодорожной станции на площади 1 Мая.

Напомним, что 19 декабря мужчина на грузовике врезался в толпу людей, собравшихся на рождественскую ярмарку в берлинском районе Брайтшайдплац. В результате 12 человек погибли, около 50 пострадали. В нападении подозревают беженца из Туниса Аниса Амри, связанного с террористической организацией "Исламское государство".