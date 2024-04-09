В Италии задержан предполагаемый член ИГИЛ из Таджикистана

В римском аэропорту "Фьюмичино" полицейские задержали гражданина Таджикистана, который был объявлен в розыск по обвинению в участии в террористической организации ИГИЛ.

В римском аэропорту "Фьюмичино" полицейские задержали гражданина Таджикистана, который был объявлен в розыск по обвинению в участии в террористической организации ИГИЛ.

Как передает Report , об этом сообщает ANSA со ссылкой на пресс-службу итальянской полиции.

Мужчина 1992 года рождения прибыл в римский аэропорт из голландского Эйндховена. В отношении задержанного действовал международный ордер на арест в целях экстрадиции после того, как он вступил в ряды ИГИЛ и отправился воевать в Сирию в 2014 году.

Отмечается, что сторонник ИГИЛ действовал под различными именами с гражданствами Узбекистана, Киргызстана и Украины.