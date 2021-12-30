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В Италии впервые суточное число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

В Италии впервые суточное число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 126 888, что стало новым максимумом в стране с начала пандемии.
Другие страны
30 декабря 2021 г. 23:51
В Италии впервые суточное число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 126 888, что стало новым максимумом в стране с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения республики.

За последние 24 часа было проведено более 1,1 млн тестов.

За сутки от осложнений умерли 156 человек, общее количество летальных исходов в стране с начала пандемии превышает 137 тыс. Общее число инфицированных достигло почти 6 млн, вылечились более 5 млн человек.

Власти Италии с 10 января расширяют применение "супер-ковид-сертификата", который выдается в стране на основании справки о вакцинации или перенесенном заболевании. Данный документ будет необходим для проезда на транспорте, включая местный и региональный общественный транспорт. Такой сертификат будет также требоваться в гостиницах, на фестивалях и ярмарках, в бассейнах и оздоровительных центрах.

С 1 февраля 2022 года в Италии срок действия ковид-сертификата, выдаваемого после вакцинации, сокращается с девяти до шести месяцев.

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