​В Италии три человека стали жертвами жары

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Три человека уже стали жертвами аномальной жары, установившейся в эти дни на Апеннинах, Министерство здравоохранения Италии ввело в пятницу "красный" (наивысший) уровень погодной угрозы в 16 крупнейших городах страны, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно ежедневному бюллетеню Минздрава, речь идет, прежде всего, о крупных административных центрах, в частности о Риме, Милане, Неаполе, Турине, Венеции, Болонье и Флоренции, где столбик термометра сейчас вплотную подобрался к 40-градусной отметке.

По данным синоптиков, нынешняя неделя в Италии стала самым "горячим" периодом года.