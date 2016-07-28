В Италии под особую охрану взяты пляжи и церкви

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ МВД Италии усиливает контроль над церквями и пляжами в рамках укрепления безопасности после терактов во Франции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Stampa.

По данным издания, ведомство выпустило специальное распоряжение об установлении особого контроля над церквями и туристическими местами, главным образом пляжами, но также школами, культурными и образовательными центрами. Кроме того, префекты городов получили распоряжение предоставить подробный список мест массового скопления людей - кино, театров, площадей и коммерческих центров, а также планы этих структур с целью определения маршрутов бегства возможных террористов, площадок для приземления вертолетов и подъездов для машин скорой помощи.

Итальянские власти также принимают меры по предотвращению террористической угрозы. Одним из важных направлений этой работы является мониторинг тюрем, внутри которых также распространяются экстремизм и фундаментализм.