В Италии отменяют обязательное ношение масок на улице

Обязательное ношение маски на открытом воздухе отменяется на всей территории Италии

Обязательное ношение маски на открытом воздухе отменяется на всей территории Италии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно распоряжению Министерства здравоохранения страны, все области переходят в белую зону, безопасную с точки зрения эпидемиологических рисков.

В некоторых районах южной области Кампания местные власти из-за очагов заражений отложили отмену обязательного ношения масок на улице.

Президент Высшего института здоровья Сильвио Брузаферро уже предупредил, что в случае роста числа заражений, как это происходит в некоторых других странах, маски придется вновь использовать.

Кроме того, их ношение, как и социальная дистанция, остается обязательным в транспорте, магазинах, закрытых помещениях и в случае большого скопления людей даже на открытом воздухе. По-прежнему сохраняется ограничение по числу участников мероприятий на открытом воздухе.