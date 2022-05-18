В Италии один ребенок погиб и четверо пострадали в результате наезда машины в детском саду

Один ребенок погиб и четверо получили ранения в результате наезда автомобиля, скатившегося во дворик детского сада в Италии, где играли пять детей в возрасте от трех до пяти лет.

Один ребенок погиб и четверо получили ранения в результате наезда автомобиля, скатившегося во дворик детского сада в Италии, где играли пять детей в возрасте от трех до пяти лет.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в одном из районов города Аквила (область Абруццо).

Трое детей доставлены в местную больницу. Согласно первым предположениям, машина съехала во дворик, снеся закрытые ворота, потому что находившийся в ней ребенок восьми лет снял ее со стояночного тормоза. Женщина-водитель при этом вышла из автомобиля забрать из сада младшего ребенка.

Основной версией произошедшего рассматривается человеческий фактор. На месте происшествия работают полицейские.