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В Италии один ребенок погиб и четверо пострадали в результате наезда машины в детском саду

В Италии один ребенок погиб и четверо пострадали в результате наезда машины в детском саду Один ребенок погиб и четверо получили ранения в результате наезда автомобиля, скатившегося во дворик детского сада в Италии, где играли пять детей в возрасте от трех до пяти лет.
Другие страны
18 мая 2022 г. 20:57
В Италии один ребенок погиб и четверо пострадали в результате наезда машины в детском саду

Один ребенок погиб и четверо получили ранения в результате наезда автомобиля, скатившегося во дворик детского сада в Италии, где играли пять детей в возрасте от трех до пяти лет.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в одном из районов города Аквила (область Абруццо).

Трое детей доставлены в местную больницу. Согласно первым предположениям, машина съехала во дворик, снеся закрытые ворота, потому что находившийся в ней ребенок восьми лет снял ее со стояночного тормоза. Женщина-водитель при этом вышла из автомобиля забрать из сада младшего ребенка.

Основной версией произошедшего рассматривается человеческий фактор. На месте происшествия работают полицейские.

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