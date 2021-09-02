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В Италии намерены ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

В Италии намерены ввести обязательную вакцинацию от коронавируса Вакцинация от коронавируса в Италии постепенно станет обязательной
Другие страны
2 сентября 2021 г. 22:39
В Италии намерены ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Италии постепенно станет обязательной.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом на пресс-конференции сказал премьер-министр страны Марио Драги.

Он выразил уверенность, что к концу сентября в стране будут вакцинированы 80% населения. На сегодня 7 из 10 жителей страны старше 12 лет сделали две прививки.

В свою очередь, министр здравоохранения Роберто Сперанца отметил, что вакцинация уже является обязательной для медицинских работников и требование будет распространено на представителей других профессий.

С конца этого месяца, продолжил министр, в стране можно будет сделать третью прививку. Процесс начнется с людей со слабой иммунной системой.

Отметим, что с сентября в Италии расширено использование COVID-паспортов. Теперь без него не пускают в рестораны, музеи, кинотеатры, самолеты и в поезда дальнего следования.

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