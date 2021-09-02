В Италии намерены ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Италии постепенно станет обязательной.
Как передает Report со ссылкой на
Он выразил уверенность, что к концу сентября в стране будут вакцинированы 80% населения. На сегодня 7 из 10 жителей страны старше 12 лет сделали две прививки.
В свою очередь, министр здравоохранения Роберто Сперанца отметил, что вакцинация уже является обязательной для медицинских работников и требование будет распространено на представителей других профессий.
С конца этого месяца, продолжил министр, в стране можно будет сделать третью прививку. Процесс начнется с людей со слабой иммунной системой.
Отметим, что с сентября в Италии расширено использование COVID-паспортов. Теперь без него не пускают в рестораны, музеи, кинотеатры, самолеты и в поезда дальнего следования.