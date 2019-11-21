В Италии на складе пиротехники произошел взрыв - ВИДЕО

Не менее четырех человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на складе пиротехники в провинции Мессина на итальянском острове Сицилия.

Как передает Report, об этом сообщила на своем сайте газета La Repubblica.

По ее данным, еще как минимум два человека пострадали, один пропал без вести. Инцидент произошел в населенном пункте Барчеллона-Поццо-ди-Готто на складе, принадлежащем частной компании по производству петард и материалов для фейерверков. В результате взрыва погибла в том числе жена владельца фирмы.

Пострадавшие, один из которых находится в тяжелом состоянии, доставлены в больницы. Причины происшествия устанавливаются.