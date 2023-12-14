В Италии арестовали одного из 100 самых разыскиваемых преступников

В Италии арестовали одного из 100 самых разыскиваемых преступников - 31-летнего Гаэтано Ангризано, видного представителя одного из кланов неаполитанской мафии "Каморра".

В Италии арестовали одного из 100 самых разыскиваемых преступников - 31-летнего Гаэтано Ангризано, видного представителя одного из кланов неаполитанской мафии "Каморра".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA.

Преступник 1,5 года скрывался от правосудия. Ангризано приговорен к 10 годам тюремного заключения за мафиозную деятельность, торговлю наркотиками и другую незаконную деятельность.

В облаве, которая произошла во время дня рождения двухлетнего сына преступника, были задействованы 250 карабинеров.