В Италии арестовали базирующуюся на городском кладбище банду наркодилеров

В итальянской провинции Таранто правоохранители задержали членов группы наркоторговцев, базирующихся на городском кладбище в коммуне Сава.

В итальянской провинции Таранто правоохранители задержали членов группы наркоторговцев, базирующихся на городском кладбище в коммуне Сава.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство ANSA.

В ходе операции были арестованы 19 человек.

На кладбище коммуны Сава преступники обустроили "логистическую оперативную базу группы, где проходили встречи с поставщиками и торговцами, вдали от посторонних глаз". Также на кладбище велась дележка прибыли, фасовка наркотиков и хранение оружия. В пустой могиле следователи нашли три ружья, пистолеты и патроны.

Организация была раскрыта в результате расследования в отношении главаря преступной банды, орудующей на юге провинции Таранто.