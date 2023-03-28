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В Италии арестовали базирующуюся на городском кладбище банду наркодилеров

В Италии арестовали базирующуюся на городском кладбище банду наркодилеров В итальянской провинции Таранто правоохранители задержали членов группы наркоторговцев, базирующихся на городском кладбище в коммуне Сава.
Другие страны
28 марта 2023 г. 05:48
В Италии арестовали базирующуюся на городском кладбище банду наркодилеров

В итальянской провинции Таранто правоохранители задержали членов группы наркоторговцев, базирующихся на городском кладбище в коммуне Сава.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство ANSA.

В ходе операции были арестованы 19 человек.

На кладбище коммуны Сава преступники обустроили "логистическую оперативную базу группы, где проходили встречи с поставщиками и торговцами, вдали от посторонних глаз". Также на кладбище велась дележка прибыли, фасовка наркотиков и хранение оружия. В пустой могиле следователи нашли три ружья, пистолеты и патроны.

Организация была раскрыта в результате расследования в отношении главаря преступной банды, орудующей на юге провинции Таранто.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada narkotik alveri ilə məşğul olan dəstə üzvləri saxlanılıb

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