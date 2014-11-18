В Италии арестовали 40 подозреваемых в связях с мафией

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Полиция Италии арестовала не менее 40 человек, подозреваемых в связях с мафиозным синдикатом «Ндрангета». Кроме того, их подозревают в вымогательстве, незаконном хранении и ношении оружия. Об этом сообщает BBC News.

Большинство арестов было произведено на севере Италии. В Милане, Комо и Лекко, расположенных в регионе Ломбардия, находились базы группировки. Несколько человек были задержаны на юге страны — в Сицилии.

Сообщается, что стражам порядка удалось впервые снять на видео тайный обряд посвящения в члены «Ндрангеты», на котором присутствовали представители трех входящих в синдикат группировок. На ролике изображены четверо мужчин. Как отмечает BBС News, один из них попросил тех, кого посвящали в члены мафии, «поклясться своей родословной до седьмого колена защищать честь своих братьев», отмечает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

После этого проводивший обряд стал знакомить присутствующих с существующими в мафии правилами. «Вам всегда стоит иметь в пистолете одну пулю для себя на случай, если вы будете вести себя неосторожно» и «Если спросят, откуда вы, ответьте: "Мой отец — солнце, моя мать — луна"», — добавил он.