В испанском Мадригерасе из-за сильного наводнения погиб один человек

В испанском городе Мадригерасе провинции Альбасете в результате сильного наводнения, погиб один человек, 90 человек были эвакуированы из своих домов.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа со ссылкой на данные регионального правительства.

Сообщается, что 102-летняя женщина скончалась после того, как уровень воды внутри дома поднялся более чем на один метр.

В провинции Альбасете зафиксировано 142 литра осадков на квадратный метр, что вынудило власти активировать масштабную чрезвычайную ситуацию после введения в действие "Плана реагирования на неблагоприятные метеорологические явления".