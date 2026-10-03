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    В испанском Мадригерасе из-за сильного наводнения погиб один человек

    Другие страны
    • 03 октября, 2026
    • 11:05
    В испанском Мадригерасе из-за сильного наводнения погиб один человек

    В испанском городе Мадригерасе провинции Альбасете в результате сильного наводнения, погиб один человек, 90 человек были эвакуированы из своих домов.

    Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа со ссылкой на данные регионального правительства.

    Сообщается, что 102-летняя женщина скончалась после того, как уровень воды внутри дома поднялся более чем на один метр.

    В провинции Альбасете зафиксировано 142 литра осадков на квадратный метр, что вынудило власти активировать масштабную чрезвычайную ситуацию после введения в действие "Плана реагирования на неблагоприятные метеорологические явления".

    Наводнение Неблагоприятные погодные условия Испания
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