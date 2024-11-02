В Испании заявили о беспрецедентных масштабах катастрофы из-за наводнений

Масштабы катастрофы после наводнений в Испании беспрецедентны в истории страны и несопоставимы с другими происшествиями.

Масштабы катастрофы после наводнений в Испании беспрецедентны в истории страны и несопоставимы с другими происшествиями.

Как передает Report, об этом заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте в интервью газете El Pais.

По его словам, из-за бури, которая вызвала наводнения, пострадала целая провинция (Валенсия).

Чиновник надеется, что восстановить движение по линии поездов между Мадридом и Валенсией удастся в течение двух недель.

Отмечается, что ликвидация последствий наводнения продолжается. В Валенсию направили дополнительно пять тысяч военных, часть из которых уже отправилась в автономное сообщество, а другая прибудет 3 ноября.

Организация World Weather Attribution (WWA) считает, что причиной наводнения оказалось глобальное потепление. По ее прогнозам, экстремальные и разрушительные штормы будут появляться в регионе все чаще.