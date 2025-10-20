В Испании из-за неизвестного дрона временно прекратил работу аэропорт
- 20 октября, 2025
- 15:53
В Испании было впервые зафиксировано появление неизвестного дрона, что привело к временному прекращению работы местного аэропорта на острове Майорка.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщают испанские СМИ.
Отмечается, что рейсы по прибытию самолетов были остановлены примерно на 35 минут. После проведения проверок безопасности полеты возобновили, и аэропорт заработал в обычном режиме.
Инцидент вызвал задержки и перенаправление нескольких самолетов - всего восемь рейсов не смогли приземлиться в Пальме из-за обнаружения беспилотника.
Полиция Испании начала расследование. Правоохранители привлекли собственный дрон, чтобы найти неизвестный аппарат, однако поиски не дали результатов. Следователи пытаются установить, откуда именно в воздушное пространство попал беспилотник и кто им управлял.