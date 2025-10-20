Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    В Испании из-за неизвестного дрона временно прекратил работу аэропорт

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 15:53
    В Испании из-за неизвестного дрона временно прекратил работу аэропорт

    В Испании было впервые зафиксировано появление неизвестного дрона, что привело к временному прекращению работы местного аэропорта на острове Майорка.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщают испанские СМИ.

    Отмечается, что рейсы по прибытию самолетов были остановлены примерно на 35 минут. После проведения проверок безопасности полеты возобновили, и аэропорт заработал в обычном режиме.

    Инцидент вызвал задержки и перенаправление нескольких самолетов - всего восемь рейсов не смогли приземлиться в Пальме из-за обнаружения беспилотника.

    Полиция Испании начала расследование. Правоохранители привлекли собственный дрон, чтобы найти неизвестный аппарат, однако поиски не дали результатов. Следователи пытаются установить, откуда именно в воздушное пространство попал беспилотник и кто им управлял.

    Испания дрон аэропорт инцидент

    Последние новости

    16:08

    Пашинян и Папа Римский обсудили установление мира между Арменией и Азербайджаном

    В регионе
    15:57

    Мерц объявил АдГ главным соперником христианских демократов на выборах

    Другие страны
    15:55

    Силовики увезли из здания муниципалитета задержанного мэра Гюмри - ОБНОВЛЕНО-3

    В регионе
    15:53

    В Испании из-за неизвестного дрона временно прекратил работу аэропорт

    Другие страны
    15:47

    AZPROMO подписало меморандум с Белорусской универсальной товарной биржей

    Бизнес
    15:42

    ХАМАС встретится с посредниками по перемирию в Газе в Каире

    Другие страны
    15:39

    Азербайджан ограничил импорт из ряда регионов из-за вспышек заболеваний животных

    Здоровье
    15:35

    Закрывается азербайджанское подразделение судоходной компании Великобритании

    Бизнес
    15:22

    Хорватский арбитр ФИФА впервые назначен на матч сборной Азербайджана

    Футбол
    Лента новостей