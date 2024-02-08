В Испании задержан один из самых разыскиваемых в Европе преступников

Сотрудники Национальной полиции Испании задержали "одного из самых разыскиваемых в Европе преступников", обвиняемого среди прочего в торговле людьми.

Сотрудники Национальной полиции Испании задержали "одного из самых разыскиваемых в Европе преступников", обвиняемого среди прочего в торговле людьми.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом испанские правоохранители сообщили на своем сайте.

"Агенты Национальной полиции в сотрудничестве с местной полицией Дельтебре арестовали в городе Дельтебре (Таррагона) одного из самых разыскиваемых беглецов в Европе, которого румынские власти считают основным исполнителем преступлений, связанных с торговлей людьми, торговлей несовершеннолетними и двумя преступлениями против личности", — говорится в сообщении.

Задержанный был включен в список "самых разыскиваемых лиц в Европе, скрывающихся от правосудия". В отношении преступника в Румынии в 2009 году было вынесено постановление об аресте и тюремном заключении.

Задержанный 15 лет проживал в Дельтебре под другим именем и вел бизнес в качестве консультанта по недвижимости. На родине ему грозит до 10 лет лишения свободы.