В Испании за сутки от COVID-19 умерли 179 человек

По меньшей мере 179 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минздрав королевства.

8 мая было зафиксировано 229 летальных исходов. Антирекорд по смертности был зарегистрирован в Испании 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 26 478. Число инфицированных выросло за 24 часа на 604.

Общее количество заболевших, выявленных при помощи ПЦР-тестов, достигло 223 578. Выздоровели 133 952 пациента, этот показатель за день вырос на 2 804.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.