В Испании шесть человек пострадали при забеге с быками

По меньшей мере шесть человек пострадали во время участия в первом в 2024 году забеге с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в Памплоне (автономная область Наварра).

По меньшей мере шесть человек пострадали во время участия в первом в 2024 году забеге с быками в рамках фестиваля Сан-Фермин в испанском Памплоне (автономная область Наварра).

Как передает Report , об этом сообщило региональное отделение Красного креста в соцсети X.

Забег традиционно стартовал ровно в 08:00 по местному (10:00 по бакинскому) времени и длился около трех минут, говорится в сообщении.

Согласно информации, фестиваль в честь покровителя Наварры святого Фермина продлится примерно неделю. В рамках него проводятся ежедневные забеги с быками (энсьерро), в ходе которых сотни людей, преследуемых выпущенными из загона животными, бегут по узкой улице в течение нескольких минут.

Участниками забега могут стать как местные жители, так и туристы. Зачастую некоторые из них, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию от животных, чтобы придать происходящему больше остроты. Те же, кто не решился поучаствовать в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем из безопасного места. Ежегодно в ходе фестиваля происходят случаи ранений участников забегов.