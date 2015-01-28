В Испании разбился вертолет с почти тонной гашиша на борту

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате крушения на юге Испании вертолета, перевозившего почти тонну гашиша. Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Europa Press.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел неподалеку от местечка Гаусин (провинция Малага). Летевший на небольшой высоте, чтобы его не засекли радары, вертолет наркоторговцев зацепился за линии электропередач и рухнул на землю. Пилот и пассажир, находившиеся внутри, погибли. Прибывшие на место происшествия гражданские гвардейцы обнаружили в сильно поврежденной машине тайник, в котором, по предварительным оценкам, находилось до 900 кг наркотика.