В Испании потерпел крушение самолет, есть погибшие

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В среду, 30 марта, вблизи Мадрида потерпел крушение пассажирский самолет.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, жертвами авиакатастрофы стали 3 человека.

В сообщении отмечается, что три человека погибли сегодня в авиакатастрофе в муниципалитете Пералес-де-Тахуния, в 36 км от Мадрида. Авиакатастрофа произошла около 14:00. Самолет упал в районе промышленной зоны на тридцать пятом километре шоссе A-3. Очевидцы трагедии рассказали, что самолет упал, выпуская дым. Самолет врезался в дерево и загорелось одно из его крыльев. Погибли три человека. Причины аварии до сих пор неизвестны.

Окончательная версия трагедии пока не озвучена.