​В Испании полиция конфисковала 11 тонн гашиша

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Испании полиция в ходе масштабной операции, которая проводилась по всей стране, конфисковала крупную партию гашиша — всего 11 тонн.

Как сообщает Report со ссылкой наFranc-Press, также были задержаны 55 человек, которые, предположительно, входят в марокканский наркокартель.

По словам полиции, в ходе операции у подозреваемых было обнаружено €2 млн наличными и несколько видов оружия. В частности, полицейские рейды были проведены в Мадриде, Барселоне и Малаге.

В сообщении отмечается, что гашиш поставлялся в основном в Великобританию, Францию, Италию и Нидерланды.