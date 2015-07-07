В Испании обезврежена грузинская мафиозная группировка

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ 36 человек, подозреваемых в принадлежности к грузинской преступной группировке, в том числе вор в законе, задержаны в Испании.

Как отмечает Report, об этом сообщила во вторник Национальная полиция страны.

В минувшую субботу об операции по обезвреживанию группировки и аресте десятков граждан Грузии сообщали испанские и грузинские СМИ, однако теперь полиция предоставила некоторые подробности операции.

В спецоперации участвовали около 200 сотрудников различных силовых ведомств Испании, а также эксперты Европола и Федеральной полиции Германии. В различных городах автономных сообществ Мадрид и Валенсия были проведены около 20 обысков, произведен досмотр личного транспорта, полиция также изучила банковские счета подозреваемых.

Преступная организация действовала практически на всей территории Испании - наиболее активную деятельность она развернула в Мадриде, Стране Басков, Валенсии и Мурсии. Кроме того она была связана с преступными сообществами в Германии, Франции, Италии и Греции. Члены группировки занимались кражами в домах, торговлей оружием, отмыванием денег и наркотрафиком.

Арестован вор в законе, его имя не называется. Полиция сообщает, что у группировки была "общая касса", куда каждый из членов организации должен был вносить процент от "заработка" - эти деньги шли на поддержку арестованных "товарищей" и их семей.

Европол назвал арест преступников грузинского происхождения в Испании самой важной операцией подобного рода с начала года.