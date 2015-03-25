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    ​В Испании объявлен трехдневный траур из-за авиакатастрофы

    Среди пассажиров А320 находились 45 граждан с испанскими фамилиями

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Власти Испании издали указ о трехдневном трауре в связи с крушением пассажирского самолета германской авиакомпании Germanwings на юге Франции.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, с соответствующим заявлением выступила заместитель председателя испанского правительства Сорайя Саенс де Сантамария.

    По ее словам, траур начнется в полночь. Кроме того, в среду будет объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии.

    Самолет А320, летевший из Испании в ФРГ, разбился во вторник в гористой местности во Франции.

    На борту лайнера находились 144 пассажира и шесть членов экипажа. Сообщается, что 45 пассажиров - испанские подданные.

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