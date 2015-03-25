​В Испании объявлен трехдневный траур из-за авиакатастрофы

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Власти Испании издали указ о трехдневном трауре в связи с крушением пассажирского самолета германской авиакомпании Germanwings на юге Франции.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, с соответствующим заявлением выступила заместитель председателя испанского правительства Сорайя Саенс де Сантамария.

По ее словам, траур начнется в полночь. Кроме того, в среду будет объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии.

Самолет А320, летевший из Испании в ФРГ, разбился во вторник в гористой местности во Франции.

На борту лайнера находились 144 пассажира и шесть членов экипажа. Сообщается, что 45 пассажиров - испанские подданные.