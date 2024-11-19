В Испании намерены ежегодно легализовывать 300 тысяч мигрантов

Испанские власти намерены проводить легализацию до 300 тысяч мигрантов в год, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране из-за старения населения.

Испанские власти намерены проводить легализацию до 300 тысяч мигрантов в год, чтобы восполнить нехватку рабочей силы в стране из-за старения населения.

Как передает Report со ссылкой на Economic Times, об этом заявила министр социального обеспечения и миграции страны Эльма Саис.

"У Испании есть выбор между открытой процветающей страной или закрытой бедной страной. Мы выбрали первое", - сказала она.

По словам министра, политика с привлечением мигрантов продлится три года. Она уточнила, что Испании нужно в год 250 - 300 тысяч иностранных работников, способных платить налоги, с целью сохранить государство всеобщего благосостояния.

Согласно информации, новые меры властей предусматривают упрощение процедур для выдачи иммигрантам разрешений на проживание и работу, что поспособствует получению иностранной рабочей силой гарантированных трудовых прав. Кроме того, приезжие, ищущие работу, смогут продлить действие визы с трех до 12 месяцев. Иностранцам с учебной визой разрешат работать до 30 часов в неделю.

СМИ отмечают, что экономика Испании - страны с населением 48,9 млн - является наиболее быстро растущей в ЕС. Этой тенденции в том числе способствует приток квалифицированных мигрантов из стран Латинской Америки. По подсчетам рейтингового агентства Fitch Ratings Inc., в 2022 году в Испанию въехало больше мигрантов, чем за все предшествующее десятилетие разом.