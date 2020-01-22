В Испании из-за непогоды погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли с 19 января в результате непогоды в Испании, которая сопровождалась сильными порывами ветра, снегопадами и дождями, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Одной из жертв бури стал 55-летний гражданин Украины. Его тело было обнаружено в автономном сообществе Валенсия. Кроме того, десятки человек пострадали из-за удара стихии, несколько числятся пропавшими без вести.

Отметим, что государственное метеорологическое агентство Испании уже объявило предупреждение из-за непогоды во многих провинциях королевства. В результате бури были перекрыты некоторые дороги, закрыты для движения судов порты, отменены занятия в школах. Сегодня погодные условия улучшились, однако в девяти провинциях все еще объявлено предупреждение.