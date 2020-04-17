В Испании число зараженных коронавирусом возросло за сутки на 5,2 тыс.

По меньшей мере 188 068 случаев заражения коронавирусом нового типа было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон.

По его словам, зафиксировано 5 252 новых случая.

Накануне руководство страны сообщило о 182 816 инфицированных. Симон объяснил рост числа заболевших тем, что власти начали задействовать серологический метод исследования для выявления коронавируса. При этом представитель Минздрава пока не привел новых данных о числе умерших за сутки. Накануне ведомство проинформировало о 19 130 жертвах пандемии.