 Наверх

В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне

​В Испании более 20 человек пострадали при пожаре в промышленной зоне

Пожар вспыхнул в понедельник в промышленной зоне в испанской провинции Барселона в результате работы сотрудников с химическими веществами, 23 человека пострадали, сообщает агентство Europa Press.

Как передаёт Report, сотрудники промышленного комплекса работали с химическими веществами, когда двое из них столкнулись, что вызвало химическую реакцию. В результате вспыхнул пожар.

Служба по чрезвычайным ситуациям подтверждает число пострадавших и уточняет, что все ранения носят легкий характер. При этом 11 человек были доставлены в больницы.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!