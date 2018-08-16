В Испании 30 человек скончались от аномальной жары

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Тридцать человек скончались с июля от жары в Испании, только в Каталонии жертвами жары стали 23 человека, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В Каталонии с 24 июля жертвами жаркой погоды стали тринадцать мужчин и десять женщин, самому младшему - 41 год, самому старшему - сто лет. Тепловой удар получили 67 человек.

Наряду с этим местные СМИ сообщают о гибели людей в других испанских регионах - четверо в Эстремадуре, двое в Мурсии и один в Андалусии.

Самый пик жары в Испании пришелся на период со 2-го по 7-ое августа, когда в некоторых районах страны столбики термометра достигали 44-46 градусов.