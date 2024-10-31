В Испании 104 человека погибли при наводнениях

По меньшей мере 104 человека погибли в Испании в результате бури, которая сопровождалась сильными дождями и вызвала наводнения.

По меньшей мере 104 человека погибли в Испании в результате бури, которая сопровождалась сильными дождями и вызвала наводнения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета ABC.

Ранее сообщалось о 92 погибших в автономном сообществе Валенсия на востоке королевства и еще о 3 жертвах в других регионах страны.

Из-за последнего удара стихии все еще перекрыты десятки дорог, нарушено железнодорожное сообщение, нанесен урон инфраструктуре. Около 70 тыс. домохозяйств пока остаются без света. 31 октября предупреждение сохраняется в некоторых регионах страны, в том числе в Валенсии.