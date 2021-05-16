В Исландии выставили на продажу участок земли с проснувшимся вулканом

Cпрос на землю вырос после того, как в марте вулкан начал извергаться

В Исландии выставили на продажу участок земли, на котором находится пробудившийся вулкан Фаградальсфьядль, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Одна из наследниц фермерского хозяйства, на территории которого расположен вулкан, Анна Тордис Гудмундсдоттир рассказала, что предложением о продаже заинтересовались по меньшей мере два человека.

Отмечается, что спрос на землю вырос после того, как в марте вулкан начал извергаться. За это время место неоднократно посещали туристы.

Согласно местным законам, на частную землю может пройти пешком любой человек, однако владельцы участка вправе брать плату за оказываемые услуги.