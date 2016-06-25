В Исландии проходят выборы президента

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Голосование на президентских выборах проходит в Исландии. По их итогам глава государства должен смениться в первый раз с 1996 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, пользующийся большим авторитетом 73-летний Олавур Рагнар Гримссон еще в мае объявил о том, что передумал в шестой раз подряд выставлять свою кандидатуру, так как в предвыборную кампанию включились достойные, по его мнению, претенденты на высший государственный пост.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному Исландской государственной теле- и радиовещательной службой, фаворитом является историк Гудни Йоханнессон, за которого готовы отдать свои голоса 44,6% респондентов.

Президентские выборы на острове проводятся в один тур. Для победы кандидату достаточно набрать простое большинство голосов и не обязательно преодолевать барьер в 50%.