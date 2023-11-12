В Исландии объявили ЧП в связи с угрозой извержения вулкана

Власти Исландии объявили чрезвычайное положение после нескольких землетрясений на территории полуострова Рейкьянес.

Власти Исландии объявили чрезвычайное положение после нескольких землетрясений на территории полуострова Рейкьянес.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian.

"Глава национальной полиции объявил чрезвычайное положение гражданской обороны в связи с высоким уровнем сейсмической активности", - приводит газета заявление Департамента по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

С конца октября на полуострове были зарегистрированы 24 тыс. сейсмических толчков, что сигнализирует о высокой вероятности извержения вулкана в регионе. По данным Метеорологической службы Исландии, извержение может произойти через несколько дней. В этом случае жители близлежащего города Гриндавик будут эвакуированы.

Магнитуда сильнейшего из произошедших землетрясений составила 5,2 балла. Сейсмические толчки ощущались в Рейкьявике и на южном побережье страны.

На территории Исландии находятся 33 активных вулканических системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло три извержения - в марте 2021 года, в августе 2022 года и в июле 2023 года, пишет The Guardian.