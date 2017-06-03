Число пострадавших в результате взрыва в иранском Ширазе возросло до 32 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате взрыва в иранском Ширазе возросло до 32.

Как передает Report, об этом сообщил глава службы скорой помощи провинции Фарс Мохоммад-Реза Али Манеш в интервью государственному телевидению.

"Количество раненых увеличилось до 32, 15 из них госпитализированы. Состояние всех потерпевших стабильное. Причины взрыва в торговом центре пока неизвестны", — сообщил глава службы скорой помощи.

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Мощный взрыв прогремел в иранском городе Шираз, по предварительным данным, есть раненые.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, сообщают иранские СМИ.

Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, ранены не менее 15 человек. Взрыв произошел в торговом центре в 01.00 по местному времени. Взрывной волной в соседних магазинах выбило стекла.

Причины взрыва пока неизвестны.