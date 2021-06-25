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В Иране заявили, что не обязаны продлевать соглашение с МАГАТЭ

В Иране заявили, что не обязаны продлевать соглашение с МАГАТЭ Иранская сторона не обязана продлевать соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)
Другие страны
25 июня 2021 г. 23:09
В Иране заявили, что не обязаны продлевать соглашение с МАГАТЭ

Иранская сторона не обязана продлевать соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и несет ответственность только за вопросы, связанные с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как передает Report, об этом 25 июня заявил постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"Продление или непродление соглашения с МАГАТЭ не имеет никакого отношения к обязательствам Ирана по ДНЯО, и Тегеран продолжает выполнять свои обязательства в рамках договора о нераспространении", - цитирует его пресс-служба правительства Ирана в Вене.

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