В Иране заявили, что не обязаны продлевать соглашение с МАГАТЭ

Иранская сторона не обязана продлевать соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)

Иранская сторона не обязана продлевать соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и несет ответственность только за вопросы, связанные с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как передает Report, об этом 25 июня заявил постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"Продление или непродление соглашения с МАГАТЭ не имеет никакого отношения к обязательствам Ирана по ДНЯО, и Тегеран продолжает выполнять свои обязательства в рамках договора о нераспространении", - цитирует его пресс-служба правительства Ирана в Вене.