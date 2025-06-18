В Иране обвинили гендиректора МАГАТЭ в невыполнении обязательств

Глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами обвинил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в невыполнении своих обязательств в отношении иранской ядерной программы, что послужило на пользу Израилю.

Глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами обвинил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в невыполнении своих обязательств в отношении иранской ядерной программы, что послужило на пользу Израилю.

Об этом сообщает Report со ссылкой на IRNA.

"Промедление, допущенное Гросси, подготовило почву для достижения Израилем своих незаконных целей", - приводит агентство слова Эслами.

По мнению главы ОАЭИ, "Гросси нарушил обязательства по иранской программе мирного атома".

Эслами подчеркнул, что "разрушительная роль гендиректора МАГАТЭ в отношении Ирана войдет в историю".

Отметим, что ранее в среду Эслами заявил о хорошем состоянии ядерных объектов Ирана.