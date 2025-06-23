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В Иране хотят приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

В Иране хотят приостановить сотрудничество с МАГАТЭ В Иране хотят приостановить сотрудничество с МАГАТЭ
Другие страны
23 июня 2025 г. 11:35
В Иране хотят приостановить сотрудничество с МАГАТЭ

Парламент Ирана планирует принять законопроект о временном прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за его политизированной позиции.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Меджлиса (однопалатного парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

"Мы планируем принять в парламенте законопроект, который приостановил бы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ до тех пор, пока мы не получим объективных гарантий профессионального поведения этой международной организации, - сказал он в ходе выступления перед депутатами. - Мир ясно увидел, что МАГАТЭ не выполнило ни одного из своих обязательств и превратилось в политический инструмент".

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