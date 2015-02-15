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    ​В Ираке задержан дядя лидера ИГИЛ

    Он был задержан в ходе операции в районе города Самарра

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Ираке задержаны два человека, в том числе дядя Абу Бакр аль-Багдади, лидера террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта".

    Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

    Отмечается, что люди были задержаны в ходе операции по обеспечению безопасности в районе города Самарра.

    "Группа военных из отряда особого назначения смогла арестовать дядю Багдади по имени Салех Ибрагим Абдулмомен и мужа племянницы Дхию Нури Садоуна", — отметил источник в службах безопасности.

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