​В Ираке задержан дядя лидера ИГИЛ

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Ираке задержаны два человека, в том числе дядя Абу Бакр аль-Багдади, лидера террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта".

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что люди были задержаны в ходе операции по обеспечению безопасности в районе города Самарра.

"Группа военных из отряда особого назначения смогла арестовать дядю Багдади по имени Салех Ибрагим Абдулмомен и мужа племянницы Дхию Нури Садоуна", — отметил источник в службах безопасности.